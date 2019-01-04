Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области в результате возгорания в частном доме в деревне Большое Боротно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СК.

«Произошло сильное возгорание, в результате чего погибли пять человек», — указал собеседник, добавив, что, по предварительным данным, в доме находились шесть человек.

В СК отметили, что после извлечения тел можно будет однозначно определить число погибших.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в результате пожара в квартире жилого дома погибли два человека.

Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.