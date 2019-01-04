Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СК.
«Произошло сильное возгорание, в результате чего погибли пять человек», — указал собеседник, добавив, что, по предварительным данным, в доме находились шесть человек.
В СК отметили, что после извлечения тел можно будет однозначно определить число погибших.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в результате пожара в квартире жилого дома погибли два человека.
Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.