Абэ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
- Reuters
«Дорогой Владимир, с болью в сердце я узнал о гибели множества граждан России, в том числе детей, в результате взрыва в доме в Челябинской области», — приводит его заявление РИА Новости.
Абэ выразил соболезнования семьям погибших от имени японского народа и правительства Японии.
Ранее в Челябинской области сняли режим ЧС, который был введён после ЧП в Магнитогорске.
3 января поисково-спасательная операция на месте обрушения в Магнитогорске была завершена. В результате ЧП погибли 39 человек.