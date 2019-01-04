Абэ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске.
Абэ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
  • Reuters

«Дорогой Владимир, с болью в сердце я узнал о гибели множества граждан России, в том числе детей, в результате взрыва в доме в Челябинской области», — приводит его заявление РИА Новости.

Абэ выразил соболезнования семьям погибших от имени японского народа и правительства Японии.

Ранее в Челябинской области сняли режим ЧС, который был введён после ЧП в Магнитогорске.

3 января поисково-спасательная операция на месте обрушения в Магнитогорске была завершена. В результате ЧП погибли 39 человек.

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