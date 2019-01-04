СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Короткая ссылка
Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» получит максимальную скорость хода более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
  • © Минобороны РФ

«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше», — сказал источник.

По его словам, беспилотник «Посейдон» будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата образуется полость с водяным паром), что значительно снижает сопротивление среды.

Как отмечается, на «пути к цели» он будет непрерывно «маневрировать по курсу и глубине», что делает поражение беспилотника существующими в настоящее время у вероятного противника средствами невозможным.

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч, торпед — в районе 90 км/ч.

Ранее в Минобороны России сообщали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы. 

Как подчёркивали военные, главным преимуществом «Посейдона» является неуязвимость для средств противодействия противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить