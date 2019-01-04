В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек

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В результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Сочи погиб один человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек
  • РИА Новости

Авария произошла в районе посёлка Дагомыс Лазаревского района Сочи на автодороге Джубга — Сочи.

По данным МВД, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением, допустил касательное столкновение с другой легковой машиной и столкнулся с автобусом. 

«В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Daewoo», — сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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