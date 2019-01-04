В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек
- РИА Новости
Авария произошла в районе посёлка Дагомыс Лазаревского района Сочи на автодороге Джубга — Сочи.
По данным МВД, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением, допустил касательное столкновение с другой легковой машиной и столкнулся с автобусом.
«В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Daewoo», — сообщили в пресс-службе.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.