В Сочи в ДТП с автобусом погиб один человек

В результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Сочи погиб один человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в районе посёлка Дагомыс Лазаревского района Сочи на автодороге Джубга — Сочи.

По данным МВД, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением, допустил касательное столкновение с другой легковой машиной и столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Daewoo», — сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.