В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
- РИА Новости
Как рассказал RT парламентарий, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными и дикими зверями, задействованными в массовых публичных представлениях.
Например, в Испании постепенно отказываются от коррид, заканчивающихся смертью быков.
При этом Петров отметил, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно отражаться на психике детей.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность серьёзного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до «18+», — говорится в тексте обращения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.