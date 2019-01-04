В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

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Павел Астахов
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
  • РИА Новости

Как рассказал RT парламентарий, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными и дикими зверями, задействованными в массовых публичных представлениях.

Например, в Испании постепенно отказываются от коррид, заканчивающихся смертью быков.

При этом Петров отметил, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно отражаться на психике детей.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность серьёзного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до «18+», — говорится в тексте обращения. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.

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