Один человек погиб при пожаре в Хабаровске
Об этом сообщает региональное МЧС.
Уточняется, что пожар произошёл в одной из комнат в квартире на четвёртом этаже.
«Горящую трехкомнатную квартиру успели покинуть все находившиеся там люди, кроме одного мужчины 1951 года рождения», — указывается в заявлении.
Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать воспламенение лампового телевизора.
В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.