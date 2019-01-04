Один человек погиб при пожаре в Хабаровске

Короткая ссылка
Один человек погиб в результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске.

Об этом сообщает региональное МЧС.

Уточняется, что пожар произошёл в одной из комнат в квартире на четвёртом этаже.

«Горящую трехкомнатную квартиру успели покинуть все находившиеся там люди, кроме одного мужчины 1951 года рождения», — указывается в заявлении.

Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать воспламенение лампового телевизора.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить