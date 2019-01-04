Один человек погиб при пожаре в Хабаровске

Один человек погиб в результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске.

Об этом сообщает региональное МЧС.

Уточняется, что пожар произошёл в одной из комнат в квартире на четвёртом этаже.

«Горящую трехкомнатную квартиру успели покинуть все находившиеся там люди, кроме одного мужчины 1951 года рождения», — указывается в заявлении.

Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать воспламенение лампового телевизора.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.