В России к 2035 году появится университет для обучения роботов

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В России к 2035 году планируется создать университет для обучения роботов и искусственного интеллекта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя НТИ «Автонет».

«К 2035 году в России появится «университет» для обучения искусственного интеллекта, или организация, на базе которой будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания опытными специалистами», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что сотрудники будут обучать искусственный интеллект выполнению прикладных задач, которые связаны в том числе с внедрением технологий связи V2X в транспортную инфраструктуру города.

Ранее ФАН передавало, что соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко в ходе форума Urban Mobility заявил, что первые беспилотные автомобили начнут тестировать в 2019 году на трассе М11.

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