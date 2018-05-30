В Минпромторге и «Автонете» опровергли сообщения о создании системы продажи подержанных машин

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» опровергла сообщения о разработке единой электронной аукционной платформы по продаже подержанных автомобилей и ограничений на продажу машин из рук в руки.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение ассоциации, рабочая группа прорабатывает нормативную базу и изучает зарубежный опыт автоаукционов для снятия административных барьеров, чтобы уйти от серых сделок на рынке.

Отмечается, что в ассоциации разрабатывают законопроект об отмене двойного налогообложения при продаже подержанных машин.

«Речь идёт об инициативах по прозрачности цены на автомобиль, гарантиях справедливой оценки, удобной и безопасной сделке, которая исключит возможность скручивания пробега, сокрытия поломок транспортного средства. При этом введения запрета на продажу автомобилей из рук в руки не планируется», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным РБК, в Минпромторге также опровергли эту информацию.

«Сейчас такие сделки экономически нецелесообразны для автомобильных дилеров», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Известия» писала, что в России может появиться автоаукционная индустрия. Информацию подтвердили в НТИ «Автонет», под контролем которой, как сообщили газете, будет реализовываться проект.