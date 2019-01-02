В СК начали проверку по факту падения рекламного щита на людей в Петербурге

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Следователи организовали доследственную проверку в связи с падением рекламного щита на людей в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали три человека.
В СК начали проверку по факту падения рекламного щита на людей в Петербурге
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вечером 2 января 2019 года у дома 150 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге произошло падение рекламного щита, в результате чего пострадали три человека... По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге.

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