В калининградском аэропорту задержаны и отменены рейсы из-за штормового ветра

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В калининградском аэропорту Храброво задержаны и отменены рейсы из-за штормового ветра.
В калининградском аэропорту задержаны и отменены рейсы из-за штормового ветра
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Сложные метеоусловия в аэропорту Храброво по-прежнему сохраняются... отменено прибытие трёх рейсов из Москвы, двух рейсов из Санкт-Петербурга и рейсов из Минска и Варшавы. Соответственно, отменён и вылет обратных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву и Минск», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Задержаны прибытие восьми рейсов (из Москвы и Санкт-Петербурга) и вылет восьми рейсов (в Москву, Санкт-Петербург и Ташкент).

Отмечается, что улучшение погодных условий ожидается не ранее ночи или утра 3 января.

Ранее сообщалось, что более 50 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах.

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