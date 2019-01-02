Более 50 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В московских аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
По данным на 15:05, в Домодедове девять рейсов отменено, 13 задержано.
В Шереметьеве задержано 25 рейсов, во Внукове — шесть.
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в столице.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube