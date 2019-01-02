Более 50 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

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В московских аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Более 50 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По данным на 15:05, в Домодедове девять рейсов отменено, 13 задержано. 

В Шереметьеве задержано 25 рейсов, во Внукове — шесть.

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в столице.

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