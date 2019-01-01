В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра и снеге

В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о том, что в российской столице 1 и 2 января ожидается сильный ветер и снег.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час, с сохранением до 15:00 2 января, в Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12—17 м/с, снег, местами метель, гололедица», — указывается в заявлении.

В МЧС призывают пешеходов и водителей проявлять внимание.

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю писало, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий.