В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра и снеге

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В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о том, что в российской столице 1 и 2 января ожидается сильный ветер и снег.
В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра и снеге
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час, с сохранением до 15:00 2 января, в Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12—17 м/с, снег, местами метель, гололедица», — указывается в заявлении.

В МЧС призывают пешеходов и водителей проявлять внимание.

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю писало, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

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