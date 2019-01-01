В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра и снеге
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- РИА Новости
Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час, с сохранением до 15:00 2 января, в Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12—17 м/с, снег, местами метель, гололедица», — указывается в заявлении.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (снег, метель, гололедица)https://t.co/VcNnu2YNqSpic.twitter.com/WhTB9ywRPb— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 1 января 2019 г.
В МЧС призывают пешеходов и водителей проявлять внимание.
Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю писало, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий.