Из-под завалов в Магнитогорске извлечены тела 13 погибших

Тела 13 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Это женщины и мужчины и один ребёнок», — сказали Интерфаксу в ведомстве.

Ранее сообщалось об 11 погибших, включая одного ребёнка.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.