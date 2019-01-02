Из-под завалов в Магнитогорске извлечены тела 13 погибших
Тела 13 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Это женщины и мужчины и один ребёнок», — сказали Интерфаксу в ведомстве.
Ранее сообщалось об 11 погибших, включая одного ребёнка.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.
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