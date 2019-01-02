В числе 11 погибших при ЧП в Магнитогорске оказался ребёнок

Один ребёнок значится в списке 11 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

«По данным на 07:00 мск с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребёнок), шесть — спасены (в том числе два ребёнка)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба ещё 30 человек остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что младенца, который был найден живым под завалами, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.