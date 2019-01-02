Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

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Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в 2018 году регион посетили более 4 тыс. туристов из Китая.

«Мы, разумеется, заинтересованы в привлечении китайских туристов и отмечаем рост турпотока из Китая в Крым. Если в 2017 году туристов было 1,7 тыс., то в этом году количество китайских туристов превысило 4 тыс. человек», — цитирует РИА Новости Мурадова.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров по итогам 2018 года приблизится к рекордной отметке в 7 млн туристов.

По его словам, это является рекордом для Крыма «за всё время после распада Советского Союза».

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