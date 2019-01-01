Спасатели заявили о попытках извлечь девятого погибшего из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели обнаружили девятого погибшего от взрыва в Магнитогорске и в настоящий момент пытаются извлечь тело из-под завалов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Сейчас извлекают девятый, который был визуально обнаружен, труп — женщины. Извлекают, но пока не всё получается», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.