Спасатели заявили о попытках извлечь девятого погибшего из-под завалов в Магнитогорске

Короткая ссылка
Спасатели обнаружили девятого погибшего от взрыва в Магнитогорске и в настоящий момент пытаются извлечь тело из-под завалов.
Спасатели заявили о попытках извлечь девятого погибшего из-под завалов в Магнитогорске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Сейчас извлекают девятый, который был визуально обнаружен, труп — женщины. Извлекают, но пока не всё получается», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить