Спасатели продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске

Спасатели в Магнитогорске демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

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«Сегодня днём сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу», — цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы. Работы планируется продолжать круглосуточно. Ранее сообщалось, что спасательная операция приостановлена из-за угрозы обрушения. 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.