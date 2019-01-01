Спасатели продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске

Короткая ссылка
Спасатели в Магнитогорске демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Спасатели продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске
  • © МЧС России

«Сегодня днём сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу», — цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы.

Работы планируется продолжать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что спасательная операция приостановлена из-за угрозы обрушения.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить