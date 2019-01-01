Спасатели продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске
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«Сегодня днём сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны. Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу», — цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы.
Работы планируется продолжать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что спасательная операция приостановлена из-за угрозы обрушения.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.