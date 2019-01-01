Подросток напал на полицейского в Туле

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Молодой человек напал на полицейского в новогоднюю ночь в Туле, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Подросток напал на полицейского в Туле
  • РИА Новости

По данным следствия, 17-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

«С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошёл сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор по делу о нападении на полицейского.

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