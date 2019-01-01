В РПЦ прокомментировали слова митрополита Рязанского об «Иронии судьбы»

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Позиция митрополита Рязанского и Михайловского Марка, который подверг критике фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», является личным мнением священнослужителя. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Легойда отметил, что картина Эльдара Рязанова является «прекрасной и доброй новогодней сказкой» о дружбе и любви.

Ранее митрополит Рязанский раскритиковал фильм «Ирония судьбы», отметив, что идея, которая сокрыта в основе этой картины, «безусловно, не является положительной».

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