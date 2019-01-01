В РПЦ прокомментировали слова митрополита Рязанского об «Иронии судьбы»
«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение», — написал он в своём Telegram-канале.
При этом Легойда отметил, что картина Эльдара Рязанова является «прекрасной и доброй новогодней сказкой» о дружбе и любви.
Ранее митрополит Рязанский раскритиковал фильм «Ирония судьбы», отметив, что идея, которая сокрыта в основе этой картины, «безусловно, не является положительной».