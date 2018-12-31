Митрополит Рязанский раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил с критикой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» режиссёра Эльдара Рязанова.

«Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной», — заявил митрополит в видеообращении, опубликованном на сайте Рязанской епархии.

Священнослужитель, в частности, отметил, что по сюжету картины главный герой нашёл свою любовь, однако при этом он предал невесту.

«Это обретение новой любви построено на предательстве — на предательстве своей невесты», — уточнил он.

Самый же главный минус сценария, по мнению митрополита, в том, что эта история противоречит ценностным установкам христианина.

Ранее сообщалось, что советскую комедию «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в преддверии каждого Нового года будут поочерёдно показывать Первый канал и «Россия 1».