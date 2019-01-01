В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тысяч рублей
Об этом сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит более 301 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей.
В ноябре стало известно, что в России вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Член Совета Федерации Елена Попова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей.