Эксперт поддержал решение увеличить срок пребывания в России для жителей Донбасса

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение премьер-министра России Дмитрия Медведева увеличить срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Дело в том, что сейчас граждане Украины серьёзно ущемлены в правах у себя в стране. На территории ЛНР и ДНР не выплачиваются ни стипендии с пенсиями, ни социальные выплаты. Также Украина не ведёт юридическую составляющую, то есть фактически не выдаёт паспорта. Если срок действия документа заканчивается или вы его потеряли, то вариантов много не остаётся. На этом фоне важен тот факт, что Россия пытается максимально облегчить для этих граждан возможность пребывания в стране», — сказал он.

Абзалов также напомнил, что у значительной части граждан ЛНР и ДНР есть родственники на территории Российской Федерации.

«Увеличение срока пребывания существенно упрощает возможности проживания с ними. Очень серьёзной проблемой также является доступ к различным товарам и услугам, лекарственным препаратам и медицинскому обеспечению. Увеличение срока пребывания поможет решить гуманитарную проблему. Это очень правильное решение, которое серьёзно упростит жизнь гражданам ЛНР и ДНР», — заключил эксперт.

Ранее Медведев увеличил до 180 суток с даты въезда срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.