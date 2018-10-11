МВД предлагает увеличить для граждан ДНР и ЛНР срок пребывания в России до полугода

Министерство внутренних дел России предлагает увеличить для граждан самопровозглашённых ДНР и ЛНР срок пребывания в России до шести месяцев.

Об этом говорится в документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается увеличить непрерывный срок временного пребывания для жителей Донбасса до 180 суток с даты каждого въезда на территорию России», — сказано в пояснительной записке к документу.

В настоящее время граждане ЛНР и ДНР имеют право временно находиться на территории России в течение 90 суток.

18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о признании документов жителей ряда районов Донбасса действительными на территории Российской Федерации.