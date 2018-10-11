МВД предлагает увеличить для граждан ДНР и ЛНР срок пребывания в России до полугода

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить для граждан самопровозглашённых ДНР и ЛНР срок пребывания в России до шести месяцев.
МВД предлагает увеличить для граждан ДНР и ЛНР срок пребывания в России до полугода
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается увеличить непрерывный срок временного пребывания для жителей Донбасса до 180 суток с даты каждого въезда на территорию России», — сказано в пояснительной записке к документу.

В настоящее время граждане ЛНР и ДНР имеют право временно находиться на территории России в течение 90 суток.

18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о признании документов жителей ряда районов Донбасса действительными на территории Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить