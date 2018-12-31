Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте ЧП в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте ЧП в Магнитогорске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее глава государства прибыл в Магнитогорск. Как ожидается, он встретится с пострадавшими в результате обрушения подъезда в жилом доме, которое произошло после взрыва газа. 

Подробнее — в материале RT.

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