Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске pic.twitter.com/txZrWcOpxP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г. Ранее глава государства прибыл в Магнитогорск. Как ожидается, он встретится с пострадавшими в результате обрушения подъезда в жилом доме, которое произошло после взрыва газа. Подробнее — в материале RT.