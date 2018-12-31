Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте ЧП в Магнитогорске
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске pic.twitter.com/txZrWcOpxP— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.
Ранее глава государства прибыл в Магнитогорск. Как ожидается, он встретится с пострадавшими в результате обрушения подъезда в жилом доме, которое произошло после взрыва газа.
Подробнее — в материале RT.