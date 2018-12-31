Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома погибли не менее четырёх человек.

«Для координации работы следственно-оперативной группы СК России и организации взаимодействия со всеми службами, работающими в режиме чрезвычайной ситуации, в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России», — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что Бастрыкин лично заслушает отчёт о ходе расследования и даст ряд поручений следственной группе.

Ранее в город прибыл президент Владимир Путин.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В области введён режим ЧС. По последним данным, судьба 35 человек остаётся неизвестной после инцидента.