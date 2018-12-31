В Совфеде оценили задержание гражданина США в Москве по подозрению в шпионаже

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT задержание Федеральной службой безопасности гражданина США Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.
В Совфеде оценили задержание гражданина США в Москве по подозрению в шпионаже
  • РИА Новости

«Я уверен, наша Федеральная служба безопасности вела долгую разработку, следила за этим гражданином и выявила, что он занимается шпионажем. А такие люди должны задерживаться», — сказал он.

Цеков также обратил внимание на то, что «подобные действия могут производиться только незаконно на территории Российской Федерации».

«С теми гражданами США, которые ведут нелегальную разведывательную деятельность, надо поступать соответствующим образом. Я поддерживаю такие меры», — заключил сенатор.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.

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