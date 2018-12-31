В Госдуме прокомментировали открытие движения на втором участке трассы «Таврида»

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».
В Госдуме прокомментировали открытие движения на втором участке трассы «Таврида»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Длинный участок «Тавриды», 190 км, — это в первую очередь комфортная езда без пробок и вынужденных остановок в населённых пунктах. Кроме того, вереницы грузовиков становятся не дорожным бедствием, а обычными участниками движения, которые идут по трассе в пределах допустимой скорости», — сказал он.

Депутат также отметил, что благодаря «Тавриде» автотуристам или крымчанам больше не придётся искать объездные пути вокруг Феодосии или Белогорского района.

«Они смогут наслаждаться поездкой по хорошей дороге, начиная от участка за Симферополем и до самой Керчи. Надо заметить, что это способствует хорошему настроению во всех отношениях», — сказал Бальбек.

Ранее в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».

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