В Якутии создали Министерство по развитию Арктики

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об образовании Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.
В Якутии создали Министерство по развитию Арктики
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Как сообщает официальный информационный портал Республики Саха, «министерство будет заниматься комплексным развитием Арктической зоны республики и устойчивым развитием коренных малочисленных народов Севера».

Новой структуре переданы функции Министерства по внешним связям и делам народов Якутии по координации вопросов устойчивого развития коренных народов Севера.

Министром по развитию Арктики и делам народов Севера назначен бывший председатель Гордумы Якутска Александр Саввинов.

Ранее сообщалось, что в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск.

Первые пассажирские поезда до станции Нижний Бестях предполагается пустить в августе 2019-го.

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