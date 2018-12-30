В Якутии создали Министерство по развитию Арктики
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Как сообщает официальный информационный портал Республики Саха, «министерство будет заниматься комплексным развитием Арктической зоны республики и устойчивым развитием коренных малочисленных народов Севера».
Новой структуре переданы функции Министерства по внешним связям и делам народов Якутии по координации вопросов устойчивого развития коренных народов Севера.
Министром по развитию Арктики и делам народов Севера назначен бывший председатель Гордумы Якутска Александр Саввинов.
Ранее сообщалось, что в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск.
Первые пассажирские поезда до станции Нижний Бестях предполагается пустить в августе 2019-го.