В Якутии создали Министерство по развитию Арктики

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об образовании Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

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Как сообщает официальный информационный портал Республики Саха, «министерство будет заниматься комплексным развитием Арктической зоны республики и устойчивым развитием коренных малочисленных народов Севера». Новой структуре переданы функции Министерства по внешним связям и делам народов Якутии по координации вопросов устойчивого развития коренных народов Севера. Министром по развитию Арктики и делам народов Севера назначен бывший председатель Гордумы Якутска Александр Саввинов. Ранее сообщалось, что в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск. Первые пассажирские поезда до станции Нижний Бестях предполагается пустить в августе 2019-го.