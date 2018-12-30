В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC

Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.

«Когда появились первые спекуляции с обвинениями в адрес МИД России в передаче в СМИ данных журналистов московского бюро BBC (а об этом недвусмысленно заявляли корреспонденты BBC), мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью», — говорится в ответах департамента информации и печати на вопросы британской телерадиокорпорации.

Там также рекомендовали обратиться за разъяснениями относительно жалобы BBC «к тем российским органам, в которые она подавалась».

«Корпункт BBC в России по этому вопросу в департамент информации и печати МИД России не обращался», — заявили в МИД.

Ранее британское издание The Times опубликовало список из восьми журналистов эдинбургского бюро Sputnik, назвав представителей СМИ «кремлёвскими марионетками».

Также стало известно, что несколько российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро BBC.

Впоследствии, как заявили в пресс-службе канала, BBC обратился с жалобой к российским властям.