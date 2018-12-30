Неизвестные отобрали у мужчины сумку с 1,2 млн рублей в Новой Москве

Трое неизвестных в масках отобрали 1,2 млн рублей у мужчины в Новой Москве. По словам потерпевшего, злоумышленники угрожали ему предметами, похожими на оружие.

«В посёлок Коммунарка прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные на автомобиле Jeep Grand Cherokee перегородили проезд автомобилю Toyota, в котором находился мужчина 1966 года рождения», — сообщили РИА Новости в московском управлении МВД.

В ведомстве отметили, что преступники, «угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, открыто похитили у потерпевшего сумку».

По словам мужчины, в сумке было 1,24 млн рублей. Злоумышленники скрылись. В настоящее время ведётся розыск подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.

В октябре портал ВашГород.ру сообщал, что в Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся кражей автомобильных запчастей.