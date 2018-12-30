Неизвестные отобрали у мужчины сумку с 1,2 млн рублей в Новой Москве
- РИА Новости
«В посёлок Коммунарка прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные на автомобиле Jeep Grand Cherokee перегородили проезд автомобилю Toyota, в котором находился мужчина 1966 года рождения», — сообщили РИА Новости в московском управлении МВД.
В ведомстве отметили, что преступники, «угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, открыто похитили у потерпевшего сумку».
По словам мужчины, в сумке было 1,24 млн рублей. Злоумышленники скрылись. В настоящее время ведётся розыск подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
В октябре портал ВашГород.ру сообщал, что в Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся кражей автомобильных запчастей.