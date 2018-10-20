В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся кражей автомобильных запчастей

В Кемеровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся кражей автомобильных запчастей. Об этом сообщает портал ВашГород.ру.

С июля 2016 по июль 2017 года члены ОПГ совершали кражи имущества и транспортных средств из гаражей в Белове, Новокузнецке и на территории Беловского района.

Помимо запчастей, злоумышленники забирали мотоциклы, велосипеды, комплекты колёс, бытовую и компьютерную технику и другое ценное имущество.

«Также участники ОПГ проникли в складское помещение торговой организации и выкрали грузовик, наполненный коробками с сигаретами. Кроме того, установлена причастность фигурантов к краже, совершённой с территории угольного предприятия. Сообщники проникли на охраняемый объект и уехали на самосвале», — говорится на сайте ГУ МВД России по региону.

Общая сумма ущерба — более 3,5 млн рублей.

В настоящее время члены ОПГ ожидают решения суда. Главарь и один из сообщников отказываются давать показания, третий решил сотрудничать с полицией. Четвёртый участник ОПГ скончался до судебного разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.