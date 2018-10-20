В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся кражей автомобильных запчастей

Короткая ссылка
В Кемеровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся кражей автомобильных запчастей. Об этом сообщает портал ВашГород.ру.
В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся кражей автомобильных запчастей
  • РИА Новости

С июля 2016 по июль 2017 года члены ОПГ совершали кражи имущества и транспортных средств из гаражей в Белове, Новокузнецке и на территории Беловского района.

Помимо запчастей, злоумышленники забирали мотоциклы, велосипеды, комплекты колёс, бытовую и компьютерную технику и другое ценное имущество.

«Также участники ОПГ проникли в складское помещение торговой организации и выкрали грузовик, наполненный коробками с сигаретами. Кроме того, установлена причастность фигурантов к краже, совершённой с территории угольного предприятия. Сообщники проникли на охраняемый объект и уехали на самосвале», — говорится на сайте ГУ МВД России по региону.

Общая сумма ущерба — более 3,5 млн рублей.

В настоящее время члены ОПГ ожидают решения суда. Главарь и один из сообщников отказываются давать показания, третий решил сотрудничать с полицией. Четвёртый участник ОПГ скончался до судебного разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить