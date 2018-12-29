Одного из участников нападения на школу в Бурятии отправят на принудительное лечение

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Одного из участников нападения на среднеобразовательную школу №5 в Улан-Удэ отправят на принудительное лечение, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет России.
Одного из участников нападения на школу в Бурятии отправят на принудительное лечение
  • РИА Новости

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения такого постановления.

«Следствием и судом установлено, что 19 января 2018 года учащийся школы при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников — учеников 9-го класса школы №5 — совершил нападение на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью», — говорится на сайте СК.

Соучастники, их законные представители и защитники знакомятся с материалами уголовного дела. Затем его отправят прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что напавшего на школу в Бурятии признали невменяемым.

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