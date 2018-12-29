Аксёнов оценил значимость заграждения на границе с Украиной
- РИА Новости
«Это инженерное сооружение, которое полностью позволяет обезопасить нас от проникновения со стороны сопредельной территории различных диверсионных групп», — цитирует РИА Новости Крым Аксёнова.
По его словам, в военном отношении Крыму ничего не угрожает, предпринятых мер по укреплению безопасности более чем достаточно.
Ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ сообщили о завершении работ по возведению 60-километровой стены на границе с Украиной.
В Киеве заявили, что «для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова». Однако по факту возведения стены украинский МИД готовит ноту протеста.
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил завершение строительства заграждения на границе с Украиной.