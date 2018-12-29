Путин поручил проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных домов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, правительству до 15 апреля 2019 года нужно проработать соответствующий вопрос и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство.

Также глава государства поручил кабмину усовершенствовать законодательство, чтобы в большей степени защитить интересы дольщиков.

Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.