Путин поручил проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов

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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных домов.
Путин поручил проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, правительству до 15 апреля 2019 года нужно проработать соответствующий вопрос и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство.

Также глава государства поручил кабмину усовершенствовать законодательство, чтобы в большей степени защитить интересы дольщиков.

Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.

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