В Москве рассказали о пассажиропотоке ТПУ «Ховрино»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о пассажиропотоке транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал Стройкомплекса.

«ТПУ будет выполнять функции перехватывающего паркинга для автомобилей, которые следуют в столицу по трассе Москва — Санкт-Петербург. По нашим оценкам, пассажиропоток составит свыше 430 тыс. человек в сутки», — заявил он.

С реализацией проекта удастся обеспечить пересадку между Московским метрополитеном, железной дорогой, наземным общественным транспортом и автотранспортом.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.