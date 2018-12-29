В Минэкономразвития оценили стоимость запрещённых украинских товаров

В Минэкономразвития заявили, что импорт в Россию украинских товаров, подпавших под последний запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн.

«Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещённых в 2018 году. — RT) с Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил $4,912 млрд.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.