В Совфеде оценили запрет на импорт ряда украинских товаров

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.

«Российские меры в этот раз, как и прежде, носят исключительно ответный характер. Мы наблюдаем за тем, как украинские власти пытаются всеми правдами и неправдами представить Россию в качестве главной угрозы и проблемы, мешающей суверенному развитию. Это провокации, война на юго-востоке и санкционные решения в отношении российских граждан и товаров. Оставлять такое без ответа нельзя», — сказал сенатор.

Косачёв отметил, что «запрещаются те товары, которые напрямую конкурируют с соответствующей российской продукцией».

«Мы защищаем свой рынок — точно так же, как это делают и украинцы. Нормы ВТО трещат по всем швам, протекционизм под личиной политических мероприятий расцвёл пышным цветом. Поэтому это мера по защите российского рынка от товаров, которые поступают из недружественных стран. И да, это целевой отбор тех отраслей и тех видов продукции, которые имеют значение для украинской экономики и запрет на поставку которых будет для Украины наиболее чувствительным», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.