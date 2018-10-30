Путин призвал жёстко пресекать вторжения в ход выборов в России
- Reuters
По словам президента, никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан.
«Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жёстко пресекаться», — сказал он.
В апреле глава ЦИК России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России.
По её словам, система «Мобильный избиратель», камеры видеонаблюдения, QR-кодирование, электронные урны и другие технические средства позволили сделать выборы максимально прозрачными.