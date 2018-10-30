Путин призвал жёстко пресекать вторжения в ход выборов в России

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Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» в ходе мероприятия, посвящённого 25-летию избирательной системы страны, призвал жёстко пресекать попытки вторжения в ход выборов, проходящих в государстве.
Путин призвал жёстко пресекать вторжения в ход выборов в России
  • Reuters

По словам президента, никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан.

«Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жёстко пресекаться», — сказал он.

В апреле глава ЦИК России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России.

По её словам, система «Мобильный избиратель», камеры видеонаблюдения, QR-кодирование, электронные урны и другие технические средства позволили сделать выборы максимально прозрачными

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