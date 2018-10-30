Мэр Керчи рассказал, как узнал о ЧП в политехническом колледже

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Мэр Керчи Сергей Бороздин в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал, как узнал о ЧП в политехническом колледже.
Мэр Керчи рассказал, как узнал о ЧП в политехническом колледже
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Глава города в момент ЧП находился на совещании в здании совета министров в Симферополе.

«Позвонили, что произошёл взрыв бытового газа. Я сразу сказал, что у меня в городе ЧП и я уезжаю разбираться, что случилось. Вышел из зала, позвонил главе республики — оказалось, что он уже по своим каналам знает о случившемся и что тоже собирается ехать в Керчь, чтобы на месте выяснить, насколько серьёзно происшествие. Через два часа мы были в городе», — заявил Бороздин.

По словам главы города, когда он узнал, что это убийство, то сначала не мог поверить.

Как отметил мэр, он был поражён, что преступление совершил «молодой керченский парень».

Кроме того, Бороздин подчеркнул, что к таким событиям быть готовым нельзя, но власти отработали на пять с плюсом.

Ранее Бороздин прокомментировал ЧП в политехническом колледже.

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