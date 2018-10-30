Глава ФССП заявил о снижении числа неплательщиков алиментов

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Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с газетой «Известия» заявил, что в России наблюдается сокращение числа неплательщиков алиментов.
Глава ФССП заявил о снижении числа неплательщиков алиментов
  • РИА Новости

«На протяжении нескольких лет ФССП России фиксирует сокращение количества производств о взыскании алиментов. На 1 января 2016 года их было 906 тыс., а на 1 января 2018 года — 845 тыс. На начало октября — 836 тыс.», — рассказал он.

Кроме того, Аристов напомнил о праве изыскателя алиментов обращаться в суд для признания должника безвестно отсутствующим, если исполнительный розыск не принёс результатов. Это позволяет ребёнку оформить пенсию по потере кормильца.

Ранее в Госдуме предложили увеличить долговой порог, ограничивающий выезд за рубеж.

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