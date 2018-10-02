В Госдуме предложили увеличить долговой порог, ограничивающий выезд за рубеж

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Планку долга, при которой гражданину может быть ограничен выезд из России за границу, могут увеличить с 30 до 60 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, авторами которого выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Борис Пайкин и Андрей Свинцов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нилова, соответствующий проект депутаты намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 2 октября.

В пояснительной записке к проекту также отмечается, что поправки не должны затронуть долги по уплате алиментов, возмещению вреда, причинённого здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. 

Ранее газета «Известия» писала, что в первые шесть месяцев 2018 года запрет на выезд за границу получили 126 тыс. жителей Москвы.

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