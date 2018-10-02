В Госдуме предложили увеличить долговой порог, ограничивающий выезд за рубеж
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нилова, соответствующий проект депутаты намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 2 октября.
В пояснительной записке к проекту также отмечается, что поправки не должны затронуть долги по уплате алиментов, возмещению вреда, причинённого здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда.
Ранее газета «Известия» писала, что в первые шесть месяцев 2018 года запрет на выезд за границу получили 126 тыс. жителей Москвы.