Крым в 2018 году посетили туристы из 132 стран

В 2018 году в Крыму побывали туристы из 132 стран. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«132 страны официально посетили Крым. Все представители этих стран зарегистрированы в соответствующих органах МВД. Такого не было вообще никогда в Крыму», — заявил глава комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на форуме «Открытый Крым».

По его словам, сработал эффект бумеранга, и всё больше и больше людей захотели посмотреть, что такое Крым.

К настоящему времени полуостров посетили более 6 млн туристов. К концу года, по прогнозу, их число может достичь 7 млн.

«Понятно, что больше всего туристов-россиян, на втором месте Украина, страны ближнего зарубежья. Что касается представителей порядка 120 стран, то их интересуют в первую очередь исторически-познавательный туризм и лечебная составляющая», — уточнил Черняк.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ростуризм прогнозирует рекордный турпоток в Крым в 2018 году.