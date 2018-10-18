Ростуризм прогнозирует рекордный турпоток в Крым в 2018 году
- © Serguei Fomine
- globallookpress.com
По его словам, ожидается существенный рост.
Как отметил Сафонов, улучшение транспортной доступности привело к тому, что турпоток на полуостров вырос более чем на 30% и превысил 6 млн человек.
«Год ещё не кончился, подождём, но мы считаем, что это будут рекордные показатели», — заявил глава Ростуризма в кулуарах конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России».
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.