Ростуризм прогнозирует рекордный турпоток в Крым в 2018 году

Ростуризм прогнозирует рекордный туристический поток в Крым в 2018 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу агентства Олега Сафонова.

По его словам, ожидается существенный рост.

Как отметил Сафонов, улучшение транспортной доступности привело к тому, что турпоток на полуостров вырос более чем на 30% и превысил 6 млн человек.

«Год ещё не кончился, подождём, но мы считаем, что это будут рекордные показатели», — заявил глава Ростуризма в кулуарах конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России».

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.