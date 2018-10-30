Роскомнадзор заблокировал клип Oxxxymiron после жалобы

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Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип российского рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron), в котором демонстрируется массовый расстрел в школе.
Роскомнадзор заблокировал клип Oxxxymiron после жалобы
  • © oxxxymiron. com

Соответствующую жалобу правозащитница Евгения Чудновец направила в Роскомнадзор и уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Анне Кузнецовой.

Как отмечает РИА Новости, в клипе «Последний звонок» описывается массовый расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. В видео демонстрируются кадры из фильма «Класс».

Клип был опубликовал в январе 2012 года, за шесть лет он набрал около 8 млн просмотров. 

«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке запустить клип на YouTube.

В августе в Роскомнадзоре заявили о блокировке 14 тыс. страниц с суицидальным контентом в социальных сетях.

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