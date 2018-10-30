Названы самые распространённые долги россиян

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Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в беседе с газетой «Известия» назвал самые распространённые долги россиян.
Названы самые распространённые долги россиян
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«Наибольшая сумма зафиксирована по взысканию кредитов — более 2 трлн рублей, а наибольшее количество исполнительных производств приходится на постановления Госавтоинспекции — более 15 млн», — сказал он.

По его словам, всего на исполнении за январь — сентябрь 2018 года находилось более 70 млн производств на 9 трлн рублей. Фактически взысканная на данное время сумма — 485 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года.

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