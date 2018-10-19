В Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года

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В третьем квартале 2018 года в Татарстане выдали 80,9 тыс. кредитных карт, что на 87,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщает «Реальное время».
В Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года
  • ©pixabay.com

По данным Национального бюро кредитных историй, всего в России в июле — сентябре оформлено 2,94 млн кредитных карт. Их количество выросло на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За третий квартал в Удмуртии выдали 30,2 тыс. кредитных карт (+73,3%), передаёт интернет-издание «Сусанин».

Лидируют Москва, Московская область и Краснодарский край (везде более 100 тыс. кредитных карт).

Ранее СМИ сообщали, что россияне направили на рефинансирование кредитов 921,7 млрд рублей в первом полугодии.

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