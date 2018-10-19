В Татарстане выдали на 87% больше кредитных карт в третьем квартале 2018 года
- ©pixabay.com
По данным Национального бюро кредитных историй, всего в России в июле — сентябре оформлено 2,94 млн кредитных карт. Их количество выросло на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За третий квартал в Удмуртии выдали 30,2 тыс. кредитных карт (+73,3%), передаёт интернет-издание «Сусанин».
Лидируют Москва, Московская область и Краснодарский край (везде более 100 тыс. кредитных карт).
Ранее СМИ сообщали, что россияне направили на рефинансирование кредитов 921,7 млрд рублей в первом полугодии.