СМИ: Россияне направили на рефинансирование кредитов 921,7 млрд рублей в первом полугодии
- РИА Новости
Средний размер нового кредита, оформляемого на погашение старого, составил 329,9 тыс. рублей.
Больше всего займов в отчётный период рефинансировано в Кемеровской области, где на погашение старых ссуд заёмщики направили 60,51% новых.
Среди лидеров — Тува (59,53%), Брянская область (58,67%), Коми (58,11%) и Калужская область (57,04%).
Ранее СМИ сообщали, что в России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1%.