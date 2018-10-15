СМИ: Россияне направили на рефинансирование кредитов 921,7 млрд рублей в первом полугодии

Россияне направили на рефинансирование действующих кредитов 921,7 млрд рублей в первые шесть месяцев 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

Средний размер нового кредита, оформляемого на погашение старого, составил 329,9 тыс. рублей.

Больше всего займов в отчётный период рефинансировано в Кемеровской области, где на погашение старых ссуд заёмщики направили 60,51% новых.

Среди лидеров — Тува (59,53%), Брянская область (58,67%), Коми (58,11%) и Калужская область (57,04%).

Ранее СМИ сообщали, что в России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1%.