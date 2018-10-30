Источник: при пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека

Короткая ссылка
На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник: при пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека
  • РИА Новости

Как отмечается, горят четыре резервуара, разлито 1 тыс. кубометров нефтепродуктов.

«Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании. 

В январе при пожаре, который произошёл после аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали два человека

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить