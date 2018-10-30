Источник: при пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека

На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отмечается, горят четыре резервуара, разлито 1 тыс. кубометров нефтепродуктов.

«Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании.

В январе при пожаре, который произошёл после аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали два человека.