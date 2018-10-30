МВД России планирует ужесточить наказание за езду без прав

МВД России приступило к разработке изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) по ужесточению ответственности за езду без прав. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, в настоящее время за езду без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В МВД считают, что установленные пределы не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные случаи задержания злостных нарушителей ПДД, которыми санкция фактически не воспринимается как наказание.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2016 года до середины 2018-го за неоднократную езду без прав к ответственности были привлечены 82,5 тыс. человек, из которых 7,5 тыс. задерживались пять и более раз.

За этот же период в 26 тыс. ДТП, произошедших по вине водителей без прав, погибли 4 тыс. человек и пострадали 34 тыс.

Ранее в Минфине поддержали повышение штрафов за езду без ОСАГО.