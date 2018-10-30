МВД России планирует ужесточить наказание за езду без прав

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МВД России приступило к разработке изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) по ужесточению ответственности за езду без прав. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
МВД России планирует ужесточить наказание за езду без прав
  • РИА Новости

Как отмечается, в настоящее время за езду без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В МВД считают, что установленные пределы не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные случаи задержания злостных нарушителей ПДД, которыми санкция фактически не воспринимается как наказание.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2016 года до середины 2018-го за неоднократную езду без прав к ответственности были привлечены 82,5 тыс. человек, из которых 7,5 тыс. задерживались пять и более раз.

За этот же период в 26 тыс. ДТП, произошедших по вине водителей без прав, погибли 4 тыс. человек и пострадали 34 тыс.

Ранее в Минфине поддержали повышение штрафов за езду без ОСАГО.

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