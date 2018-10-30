СМИ: В правительстве сочли законным штраф за превышение средней скорости

В правительстве России назвали обоснованным использование камер, фиксирующих среднюю скорость автомобилей, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что кабмин раскритиковал законопроект, который запрещает штрафовать водителей на основе расчётов таких комплексов.

С предложением отказаться от практики штрафов за превышение средней скорости выступила летом группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым (ЛДПР). По их мнению, ни в ПДД, ни в КоАП нет такого понятия, как средняя скорость, поэтому некорректно наказывать за её нарушение.

В свою очередь, в правительстве отметили, что нарушать нельзя и в каждый конкретный момент времени, и на протяжении всего периода движения.

Из отрицательного отзыва кабмина на проект следует, что данные, полученные с использованием сертифицированных технических средств, признаются доказательствами по делу.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме предложили упорядочить систему расстановки камер на дорогах.